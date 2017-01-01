Конституційна рада Франції офіційно оголосила Макрона президентом

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Еммануель Макрон

Макрон вступить на посаду з дня складення повноважень Франсуа Олландом, який обійматиме повноваження президента не довше 24.00 14 травня

Конституційна рада Франції затвердила результати президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона обраним президентом Франції.

Про це йдеться у повідомленні Конституційної ради.

«Конституційна рада проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Французької республіки», - сказано в повідомленні.

Він вступить на посаду, як зазначили в Конституційній раді, з дня складення повноважень Франсуа Олландом, який обійматиме повноваження президента не довше 24.00 14 травня.

Згідно з затвердженими результатами, за Макрона проголосували понад 20,7 млн виборців. Його суперницю Марін Ле Пен підтримали понад 10,6 млн. Білим бюлетенем (не підтримали жодного з кандидатів) проголосували більше 3 млн французів.