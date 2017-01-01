  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Конституційний суд Молдови визнав незаконним перебування солдатів РФ в Придністров’ї

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка
    Придністров&rsquo;я
    Придністров’я

    Судді зазначили, що близько 11% території Молдови є окупованою

    Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. В той же час судді зазначили, що «близько 11 відсотків території Молдови є окупованою, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону».

    Конституційний суд також прийшов до висновку, що «принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови у миротворчих операціях і навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни».

    Два роки тому в Конституційний суд звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських миротворців на території Придністров'я.

    Нагадаємо, спецпредставник голови ОБСЄ з придністровського врегулювання, австрійський дипломат Вольф Дітріх Хайм закликав Кишинів розробити проект документа про особливий статус Придністровського регіону у складі єдиної Молдавської держави.
    Читайте також
    Росія Молдова Конституційний суд військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ