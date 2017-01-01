Конституційний суд Молдови визнав незаконним перебування солдатів РФ в Придністров’ї
- Сьогодні, 06:56
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Судді зазначили, що близько 11% території Молдови є окупованою
Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. В той же час судді зазначили, що «близько 11 відсотків території Молдови є окупованою, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону».
Конституційний суд також прийшов до висновку, що «принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови у миротворчих операціях і навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни».
Два роки тому в Конституційний суд звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських миротворців на території Придністров'я.Нагадаємо, спецпредставник голови ОБСЄ з придністровського врегулювання, австрійський дипломат Вольф Дітріх Хайм закликав Кишинів розробити проект документа про особливий статус Придністровського регіону у складі єдиної Молдавської держави.