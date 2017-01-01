Конституційний суд України повідомив дату розгляду «мовного закону»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закрита частина пленарного засідання суду розпочнеться о 10:00 13 січня

Конституційний суд України (КСУ) продовжить розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів щодо конституційності закону «Про засади державної мовної політики» 13 січня.

Про це йдеться у розкладі пленарних засідань КСУ 12-13 і 17 січня, який розміщено на офіційному сайті.

Закрита частина пленарного засідання розпочнеться о 10:00.

Раніше повідомлялося, що суд продовжить розгляд справи в закритому режимі.

Нагадаємо, закон «Про засади державної мовної політики», який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності у 2012 році.

В лютому 2014 року Верховна Рада скасувала закон про регіональні мови, однак після цього в. о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.