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    Конституційний суд України повідомив дату розгляду «мовного закону»

    • Сьогодні, 07:39
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    Закрита частина пленарного засідання суду розпочнеться о 10:00 13 січня

    Конституційний суд України (КСУ) продовжить розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів щодо конституційності закону «Про засади державної мовної політики» 13 січня.

    Про це йдеться у розкладі пленарних засідань КСУ 12-13 і 17 січня, який розміщено на офіційному сайті.

    Закрита частина пленарного засідання розпочнеться о 10:00.

    Раніше повідомлялося, що суд продовжить розгляд справи в закритому режимі.

    Нагадаємо, закон «Про засади державної мовної політики», який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності у 2012 році.

    В лютому 2014 року Верховна Рада скасувала закон про регіональні мови, однак після цього в. о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

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