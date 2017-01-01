Конституційний суд завтра відмовить бажаючим відкрити ринок землі?

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Суд пояснить відмову відкрити провадження щодо відміни мораторію на продаж землі формулюванням «відсутність практичної необхідності», - нардеп

Конституційний суд України завтра відмовиться відкривати провадження щодо відміни мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Про це у себе на сторінці у Facebook написав народний депутат Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак.

«Наразі розклад для прибічників економічної свободи не дуже хороший. Очікується формальна відмова у відкритті справи з формулюванням «відсутність практичної необхідності». Реальна причина - не готовність брати на себе відповідальність за розгляд важливого рішення», - написав він.

Як відомо, Олексій Мушак – прихильник ідеї зняття мораторію на продаж землі. Він – родич аграрного мільярдера Андрія Веревського. Колишній народний депутат 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань Веревський був у фракції Партії регіонів (перейшов туди з БЮТу у 2010 році). Веревський же – один із найбагатших українців, статки якого оцінюють у сотні мільйонів доларів.