Екс-працівник «Шустер.Live» розповів, як кілер вийшов на Окуєву та Осмаєва

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Аміна Окуєва і Адам Осмаєв

У кілера знайшли документи на ім'я Олександра Дакара. Сам він представлявся Алексом Вернером

Колишній гостьовий редактор програми «Шустер.Live» Олексій Стукало заявляє, що контакт Аміни Окуєвої, на яку із чоловіком у четвер було скоєно напад, попросила надати помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи слова Окуєвої.

«Дійсно, 22 травня до мене звернулася помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна з проханням надати контакт Аміни Окуевої. Дійсно, 22 травня, Аміна звернулась до мене з запитанням про те, чи брав якийсь Алекс Вернер її контакти на студії Шустера. І я дійсно відповів ствердно. Тому що це була правда», - написав він.

«Дійсно Окуєва 26 травня запитала у мене через фейсбук чи знаю я хто такий Вернер. Але я їй не відповів взагалі, тому що був зайнятий, а потім елементарно забув. Так що жодних рекомендацій щодо Алекса Вернера я нікому не надавав і не міг надати, тому що з ним ніколи не спілкувався. Контакти Аміни Окуєвої мене попросила саме Неля Шелякіна», - додав Стукало.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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