Контактна група по Донбасу зустрінеться в Мінську після травневих свят

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Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік

Зустріч заплановано на 15 травня

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі зустрінеться в Мінську 15 травня. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік на брифінгу.

«Наступну зустріч ТКГ та інших робочих груп передбачено на 15 травня, це понеділок. Це пов'язане з майбутніми святами», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у ТКГ домовилися про якнайшвидшу верифікацію списку заручників, які не хочуть переміщатися в ОРДЛО.

Також на засіданні заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем місії 23 квітня 2017 року в Луганській області.