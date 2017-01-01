Контактна група по Донбасу зустрінеться в Мінську після травневих свят
- Сьогодні, 20:22
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Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік
Зустріч заплановано на 15 травня
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі зустрінеться в Мінську 15 травня. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік на брифінгу.
«Наступну зустріч ТКГ та інших робочих груп передбачено на 15 травня, це понеділок. Це пов'язане з майбутніми святами», - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні у ТКГ домовилися про якнайшвидшу верифікацію списку заручників, які не хочуть переміщатися в ОРДЛО.
Також на засіданні заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем місії 23 квітня 2017 року в Луганській області.