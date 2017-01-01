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    Контактна група у Мінську домовилася про розведення сил під Луганськом

    • Сьогодні, 19:46
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    Наступна зустріч у Мінську запланована на 15 березня

    Чергова спроба розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської відбудеться 7 березня.

    Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік за результатами зустрічі ТКГ в середу в Мінську.

    «Сторони попросили СММ посприяти втіленню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня», - сказав Сайдік.

    Представник ОБСЄ також додав, що сторони підтвердили необхідність повного відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.

    Нагадаємо, бойовики «ДНР/ЛНР» заявили про намір відвідати підприємства на підконтрольній Україні території

    Раніше повідомлялось, що в ОБСЄ зафіксували катафалки на кордоні з Росією.

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