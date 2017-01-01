Контактна група у Мінську домовилася про розведення сил під Луганськом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступна зустріч у Мінську запланована на 15 березня

Чергова спроба розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської відбудеться 7 березня.

Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік за результатами зустрічі ТКГ в середу в Мінську.

«Сторони попросили СММ посприяти втіленню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня», - сказав Сайдік.

Представник ОБСЄ також додав, що сторони підтвердили необхідність повного відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.

Нагадаємо, бойовики «ДНР/ЛНР» заявили про намір відвідати підприємства на підконтрольній Україні території

Раніше повідомлялось, що в ОБСЄ зафіксували катафалки на кордоні з Росією.