Контактна група у Мінську домовилася про розведення сил під Луганськом
- Сьогодні, 19:46
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Наступна зустріч у Мінську запланована на 15 березня
Чергова спроба розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської відбудеться 7 березня.
Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік за результатами зустрічі ТКГ в середу в Мінську.
«Сторони попросили СММ посприяти втіленню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня», - сказав Сайдік.
Представник ОБСЄ також додав, що сторони підтвердили необхідність повного відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.
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