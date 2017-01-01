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    Контактна група у Мінську обговорила обмін ув'язненими

    • Сьогодні, 19:12
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    Ув'язнені
    Ув'язнені

    Кілька сотень людей не бажають переміщатися на окуповані територію Донбасу з України

    Засідання Тристоронньої контактної групи завершилось у Мінську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «Основне питання сьогоднішнього порядку денного - підсумки верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства заради звільнення українських заручників. Кілька сотень людей не бажають переміщатися на територію ОРДЛО», - написала Оліфер.

    Нагадаємо, 26 квітня у Мінську відбулась зустріч тристоронньої контактної групи. Раніше контактна група домовилася про припинення вогню з 1 квітня. Президент Петро Порошенко дав відповідне доручення Генштабу і Міноборони. Глава держави напередодні заявив, що з квітня кількість обстрілів в зоні АТО скоротилась втричі.

    Утім ситуація на Донбасі у травні загострилася. 13 травня у результаті обстрілів бойовиків приватного сектору в Авдіївці загинули три жінки і один чоловік.

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