Контактна група у Мінську обговорить безпеку місії ОБСЄ на Донбасі

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Кконтактна група у Мінську

Планується також обговорити економічну блокаду Донбасу

У Мінську сьогодні відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє телеканал «112 Україна», до початку засідання ТКГ роботу розпочнуть три з чотирьох робочих підгруп: політична, економічна та гуманітарна; підгрупа з безпеки засідати сьогодні не буде.

Передбачається, що сторони порушуватимуть питання подальшого безпечного перебування співробітників місії ОБСЄ та безперешкодного доступу до всіх об'єктів у зоні конфлікту. Планується також обговорення економічної блокади Донбасу в рамках економічної підгрупи, в рамках гуманітарної підгрупи – питання обміну полоненими і складання списків на обмін.

Зазначається, що сьогодні робоча підгрупа з безпеки мала зібратися в Мінську в зв'язку з інцидентом, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня в Луганській області. Тоді під час патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, імовірно, на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В результаті інциденту один співробітник ОБСЄ загинув, ще двоє дістали поранення.

Як відомо, попередня зустріч Тристоронньої окнтактної групи відбулася 12 квітня. На ній українській стороні було передано листи від заручників, яких утримують в ОРДЛО. Також обговорювалося питання пошуку безвісти зниклих на цих територіях із залученням представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.