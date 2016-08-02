Контрольні пункти у зоні АТО змінюють режим роботи,- штаб

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Час роботи контрольних пунктів збільшується

Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення антитерористичної операції тимчасово переходять на інший режим роботи.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

«У зв’язку з певним збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО, контрольні пункти в’їзду-виїзду тимчасово переходять на інший режим роботи. Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 29 березня до 4 квітня включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, час роботи контрольних пунктів збільшується, оскільки раніше вони працювали з 7.00 до 18.30.

«Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду», – наголосили в штабі.

Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України за екстреному засіданні після виступу президента Петра Порошенка підтримала тимчасове повне припинення транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу. Однак глава держави наголосив, що пункти пропуску на лінії розмежування продовжать свою роботу, і можливість доступу на окуповані території міжнародних гуманітарних місій, а також українських громадян на підконтрольну Україні територію – залишиться.