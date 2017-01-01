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    Контрпродуктивно: в РФ відреагували на продовження місії канадських військових в Україні

    • Сьогодні, 07:39
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    Канадські військові
    Канадські військові

    Посольство Росії в Канаді вважає, що рішення уряду Канади «не сприятиме політичному процесу» в Україні

    Посольство Росії обурилось рішенням Канади продовжити військову місію в Україні та назвало такі дії контрпродуктивним. Про це йдеться в офіційній заяві посольства РФ в Канаді.

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    «Рішення уряду Канади продовжити військову місію в Україні контрпродуктивне і не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу, включаючи прямий діалог між Києвом і Донбасом, як вказують мінські угоди», - йдеться у листі російського посольства.

    РФ також закликає владу Канади «чинити тиск на Київ, щоб він виконав свої зобов’язання в рамках цих угод».

    Як повідомляв «Главком», уряд Канади вирішив продовжити навчальну місію своїх військових в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року. Тепер, повідомили у канадському уряді, Збройні сили разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток Збройних сил України і розширювати їхні можливості в низці галузей. 

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    Росія Канада військові посольство Україна
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