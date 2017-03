Контрпродуктивно: в РФ відреагували на продовження місії канадських військових в Україні

Посольство Росії в Канаді вважає, що рішення уряду Канади «не сприятиме політичному процесу» в Україні

Посольство Росії обурилось рішенням Канади продовжити військову місію в Україні та назвало такі дії контрпродуктивним. Про це йдеться в офіційній заяві посольства РФ в Канаді.

«Рішення уряду Канади продовжити військову місію в Україні контрпродуктивне і не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу, включаючи прямий діалог між Києвом і Донбасом, як вказують мінські угоди», - йдеться у листі російського посольства.

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP