Контрпродуктивно: в РФ відреагували на продовження місії канадських військових в Україні

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Канадські військові

Посольство Росії в Канаді вважає, що рішення уряду Канади «не сприятиме політичному процесу» в Україні

Посольство Росії обурилось рішенням Канади продовжити військову місію в Україні та назвало такі дії контрпродуктивним. Про це йдеться в офіційній заяві посольства РФ в Канаді.

«Рішення уряду Канади продовжити військову місію в Україні контрпродуктивне і не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу, включаючи прямий діалог між Києвом і Донбасом, як вказують мінські угоди», - йдеться у листі російського посольства.

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 6 березня 2017 р.

РФ також закликає владу Канади «чинити тиск на Київ, щоб він виконав свої зобов’язання в рамках цих угод».

Як повідомляв «Главком», уряд Канади вирішив продовжити навчальну місію своїх військових в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року. Тепер, повідомили у канадському уряді, Збройні сили разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток Збройних сил України і розширювати їхні можливості в низці галузей.