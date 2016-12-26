Конвертцентр з обігом у 330 млн грн викрила СБУ на Донеччині

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Діяльність «конвертаційного центру» здійснювалась на території Луганської області

Податковою міліцією Донецької області припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом 330 млн гривень, який незаконно працював з підприємствами в кількох областях України.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Донецькій області.

«Податковою міліцією Донеччини припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом 330 млн гривень», - сказано в повідомленні.

Зазначено, що 12 січня 2017 року співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Донецькій області за участю співробітників об’єднаного штабу Центрального управління СБУ в районі проведення АТО в результаті проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) викрито групу осіб, дії якої направлені на мінімізацію податкових зобов’язань, конвертацію безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки.

Ці підприємства були зареєстровані на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Київської областей. Діяльність «конвертаційного центру» здійснювалась на території Луганської області.