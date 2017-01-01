Координатору тітушок у Дніпрі повідомлено про підозру

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Тітушки, які побили ветеранів АТО в Дніпрі

Як повідомила прокуратура Дніпропетровської області, координатора тітушок підозрюють у вчиненні масових заворушень та хуліганських діях

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила про підозру у вчиненні масових заворушень та хуліганських діях громадянину, який координував діяльність тітушок під час сутичок у Дніпрі 9 травня. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

«У слідства наявна інформація, що вказана особа мала численні приводи до органів поліції», - додають у прокуратурі.

Обрання запобіжного заходу планується 13 травня 2017 року. Прокуратура буде клопотати щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозра оголошена в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами побиття ветеранів АТО.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

У Дніпрі керівник Головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня перемоги, 9 травня.

Після інцидентів у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив з посадначальника управління поліції в Дніпропетровській області, начальника міського управління поліції Дніпра, а також їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки.

За фактами подій, що відбулися 9 травня у Дніпрі під час проведення святкових заходів, було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 294, ч.2 ст. 296, ч.2 ст. 350 та ч. 2 ст. 365 КК України.