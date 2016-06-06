Копачі бурштину пошкодили залізничну колію на Рівненщині

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Фото: ipress.ua

Коли на місце прибула поліція, її зустріло кількасот озброєних людей

На Рівненщині копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру. Коли на місце прибула поліція, її зустріло кількасот озброєних людей, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Біля колії працювало близько 80 мотопомп, за допомогою яких видобувають бурштин. Озброєна група людей (близько 400 осіб) завадила доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці», – йдеться у повідомленні.

Обстеження пошкодженої інфраструктури залізничники запланували на 2 березня.

Нагадаємо, у Рівненській області, в Старому Селі Рокитнівського району, сталася стрілянина між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які оголосили, що вони тепер «дах». Тим, хто відмовиться їм платити, обіцяли кидати у двір бойові гранати.

Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада України відхилила законопроект про видобуток і реалізацію бурштину №1351-1, який передбачав запровадження спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобутку бурштину.

Джерело: zik.ua