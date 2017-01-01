Корабельна катастрофа: названо ім’я врятованого українця

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На борт рятувального танкера було піднято українського моряка на прізвище Черненко

Під час рятувальної операції в Керченській протоці був врятований громадянин України, який перебував на затонулому суховантажі «Герої Арсеналу».

Як повідомив РБК прес-секретар Федерального агентства морського і річкового транспорту Олексій Кравченко, на борт прибулого до місця катастрофи російського танкера було піднято українського моряка на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Також повідомляється, що судно «Герої Арсеналу» розкололося надвоє під час шторму в районі Керченської переправи.

Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців.

Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими».

Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими».