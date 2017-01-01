Корчак пояснила нардепам, за що виписувала премії по 200 тис. грн

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Глава НАЗК Наталія Корчак

Глава НАЗК Наталія Корчак зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді

У Верховній Раді голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак під час звіту засипали питаннями про високі премії, які вона виписувала собі та колегам.

Так, Корчак виступила в Раді, нагадавши, що ініціює міжнародний аудит діяльності НАЗК.

Перші троє нардепів, котрі ставили питання Корчак по черзі, намагалися отримати від неї відповідь про причину високих премій – по 200 тисяч на людину. Однак Корчак на всі запитання відповідала лише те, що у цьому не було жодних порушень, і все відбувалося в рамках закону.

У результаті в Раді здійнявся галас обурених нардепів, почали лунати вигуки «ганьба», до трибуни підійшов Олег Ляшко та інші депутати. У ситуацію втрутився спікер Андрій Парубій.

«Коли депутати ставлять просте запитання, то дайте прості відповіді», – заявив він.

«Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу», – заявила Корчак.

Вона зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді. «За свою роботу (виписувала премії. – Ред.), запущено процес електронного декларування, запущено механізм перевірки фінансування партій, здійснюється постійна робота, пов’язана із запобіганням корупції», – зазначила Корчак.

Як повідомлялося, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.

Джерело: Українська правда