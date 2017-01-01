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    Корчак пояснила нардепам, за що виписувала премії по 200 тис. грн

    • Сьогодні, 14:15
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    Глава НАЗК Наталія Корчак
    Глава НАЗК Наталія Корчак

    Глава НАЗК Наталія Корчак зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді

    У Верховній Раді голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак під час звіту засипали питаннями про високі премії, які вона виписувала собі та колегам.

    Так, Корчак виступила в Раді, нагадавши, що ініціює міжнародний аудит діяльності НАЗК.

    Перші троє нардепів, котрі ставили питання Корчак по черзі, намагалися отримати від неї відповідь про причину високих премій – по 200 тисяч на людину. Однак Корчак на всі запитання відповідала лише те, що у цьому не було жодних порушень, і все відбувалося в рамках закону.

    У результаті в Раді здійнявся галас обурених нардепів, почали лунати вигуки «ганьба», до трибуни підійшов Олег Ляшко та інші депутати. У ситуацію втрутився спікер Андрій Парубій.

    «Коли депутати ставлять просте запитання, то дайте прості відповіді», – заявив він.

    «Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу», – заявила Корчак.

    Вона зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді. «За свою роботу (виписувала премії. – Ред.), запущено процес електронного декларування, запущено механізм перевірки фінансування партій, здійснюється постійна робота, пов’язана із запобіганням корупції», – зазначила Корчак.

    Як повідомлялося, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.

    Джерело: Українська правда

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