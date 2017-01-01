Корчак відмовилася проводити позачергове засідання НАЗК на прохання членів агенства

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Глава НАЗК Наталія Корчак

Член НАЗК Руслан Рябошапка вважає, що «можливості для діалогу зменшуються»

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак відмовилася проводити позачергове засідання на прохання членів агентства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав член НАЗК Руслан Рябошапка.

«На пропозицію щодо проведення позачергового засідання НАЗК щодо вирішення кризи в Агентстві отримали відмову. Можливості для діалогу зменшуються», - написав він, додавши скан відповіді Корчак.

У одному із пунктів листа вона зазначила, що її звільнення може бути тільки добровільним.

Нагадаємо, що член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка виступив за відставку керівника НАЗК Наталії Корчак.

Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив свою роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.