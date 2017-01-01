Корчак закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит НАЗК

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Наталія Корчак

Очільниця НАЗК пропонує залучити в комісію представників посольств і представництв ЄС в Україні

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності агентства. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook увечері 4 квітня.

«Розуміючи той суспільний резонанс, який виник останнім часом навколо окремих напрямів діяльності Національного агентства, стало зрозуміло, що тільки експертний висновок стосовно нашої діяльності зможе довести безпідставність усіх закидів на адресу нашого органу», – заявила Корчак.

За її словами, 3 квітня до Ради направили звернення з проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності функціонування НАЗК і роботи реєстру електронних декларацій.

Корчак запропонувала включити в таку комісію депутатів парламенту, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

Вона вважає доречним включення до складу комісії також представників посольств і представництв Європейського союзу в Україні.

«Цілком переконана: до висновків незалежного міжнародного аудиту прийняття будь-яких змін до закону в частині НАЗК буде передчасним і недалекоглядним. Цілком вірогідно, що такі дії можуть поставити агентство в пряму залежність від тих органів і структур, які сьогодні не зацікавлені в нашій діяльності», – написала Корчак.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив свою роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування.

Член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка також виступив за відставку керівника НАЗК Наталії Корчак.

Вона натомість заявила, що не збирається звільнятися.