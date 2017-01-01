Корчак запевнила: Заборона оприлюднення е-декларацій військових прокурорів є тимчасовою

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Корчак вважає, що антикорупційний закон потрібно адаптувати до тих військових подій, які сьогодні відбуваються в Україні

Оприлюднення е-декларацій військових прокурорів та працівників СБУ – це те питання, на яке НАЗК так і не знайшло відповіді. Адже українське законодавство, а зокрема Закон України «Про запобігання корупції», у цьому аспекті дійсно недолугий.

Таку думку висловила голова НАЗК Наталія Корчак.

«До НАЗК звернувся головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, вказавши нам на постанову щодо виключення з публічного доступу декларацій відповідних осіб. Йшлося саме про прокурорів Військової прокуратури та членів їхніх сімей. У постанові Матіоса була така мотивація, що, відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», якщо існує загроза життю, здоров’ю, чи майну відповідних працівників, то вживаються запобіжні заходи», – розповідає Корчак.

Тобто, пояснює голова НАЗК, це постанова про застосування запобіжних заходів, що пов’язані з кримінальними провадженнями, і вона має тимчасовий характер до закінчення цих кримінальних проваджень.

Щодо працівників СБУ, додає Корчак, то тут склалася інша ситуація. У Законі України «Про запобігання корупції» є стаття 52, пункт 1, де зазначено, що порядок подання декларацій осіб, які мають доступ до державної таємниці, здійснюється за тою процедурою, яка визначається НАЗК.

«Ми не мали можливості одразу затвердити особливу процедуру подання декларацій окремих осіб, оскільки не мали доступу до такої інформації. І тому, в першу хвилю декларування, розпочали робочі наради з РНБО. Так, щодо працівників СБУ з’ясувалося, що вони фактично всі мають доступ до державної таємниці. Тому ми не можемо оприлюднювати їхні декларації та ставити під сумнів те, що написано в законі. Однак, все ж я вважаю, що антикорупційний закон потрібно адаптувати до тих військових подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Щоб суспільство бачило, який військовий прокурор, чи генерал, чи працівник СБУ незаконно збагачується на війні», – зауважила Корчак.

Джерело: zik.ua