Корчак заявила, що НАЗК просять не перевіряти 56 декларацій високопосадовців

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Фото: Главком Голова НАЗК Наталія Корчак

У вівторок НАЗК проведе позачергове засідання

Голова НАЗК Наталія Корчак заявляє, що проекти рішень щодо результатів повної перевірки е-декларацій топ-посадовців, які має бути затверджено на позачерговому засіданні Нацагентства 30 травня, наразі відсутні.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Як і було анонсовано, завтра НАЗК проведе позачергове засідання. На порядку денному 26 питань. Серед них – проекти рішень про погодження антикорпрограм, затвердження висновків про результати аналізу звітів партій, схвалення висновків до законопроектів, внесення приписів, робота системи е-декларування тощо. Проекти рішень щодо результатів перевірки топ-посадовців на теперішній момент (станом на 14 год.) відсутні», – написала Корчак.

Вона уточнила, що має на увазі ті рішення, які пропонував координатор відповідного напряму заступник голови НАЗК Руслан Радецький 25 травня і які на вівторок мали б бути доопрацьовані в частині результатів «з твердженнями та висновками, яких дійшла уповноважена особа під час здійснення повної перевірки декларації».

За інформацією Корчак, обіцяних проектів рішень для ознайомлення не отримав і голова Громадської ради при НАЗК Віктор Таран.

«Наостанок – замість доопрацьованих проектів рішень щодо повних перевірок декларацій перших осіб держави до Порядку засідання включено на наполегливе прохання Радецького серед іншого й проекти рішень щодо відмови про проведення перевірок декларацій 56 осіб», – повідомила Корчак.

25 травня Радецький заявив, що робота НАЗК зайшла в глухий кут, а процес перевірки декларацій та затвердження результатів, за якими вже проведено повні перевірки, зокрема прем’єр-міністра та членів Кабінету міністрів України за 2015 рік, навмисно блокується. Він заявив, що всі перевірки здійснені відповідно до закону України «Про запобігання корупції» та згідно з Порядком проведення перевірок, який затвердило Міністерство юстиції України, а юридичний відділ НАЗК завізував усі вищезазначені проекти рішень.

Як повідомив у коментарі «Українській правді» член НАЗК Руслан Рябошапка, на засідання 25 травня були підготовлені висновки за результатами перевірок декларацій прем’єра та членів уряду. За його словами, загалом у висновках про повну перевірку зазначається наявність чи відсутність недостовірних даних, вказаних у деклараціях, однак на засіданні Корчак зазначила, що не голосуватиме за жоден із висновків. Він повідомив, що Корчак підтримав інший член НАЗК Олександр Скопич, який заявив, що до кожної із перевірок має бути аналітична довідка уповноваженої особи, яка проводила перевірку. Як заявив Рябошапка, ця аналітична довідка нічим не передбачена, у порядку проведення перевірки її немає, тому її ніхто й не готував.