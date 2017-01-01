Корчак зізналася, що готова піти з посади голови НАЗК

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Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталя Корчак

Корчак зазначила, що за час перебування на посаді нажила собі багато ворогів

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталя Корчак заявила, що готова «хоч сьогодні піти зі своєї посади». Про це вона заявила на комітетських слуханнях комітету Верховної Ради с питань запобігання та протидії корупції.

«Я хоч сьогодні готова піти зі своєї посади, як і з НАЗК. Але йдеться про те, що є люди, які працюють і довіряють. І якщо ти за щось взявся, то хоч доводь до кінця, принаймні скільки тобі вистачить сил», – сказала Корчак.

За словами Корчак, вона не людина з певної системи і не пов’язана упередженими суб’єктивними судженнями.

«І те, що завдяки моїй волі і людям, які мені повірили, ми запустили цей реєстр, не маючи бюджету, і відбулася друга хвиля декларування, бо вона все ж таки відбулася, це особисто моя заслуга. Те, що ми запустили інші напрямки роботи, – теж особисто моя заслуга», – зазначила вона.

При цьому вона зазначила, що за час перебування на посаді нажила собі багато ворогів.

Також сьогодні Корчак зізналася, що сама преміювала себе і членів НАЗК на сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, що голова НАЗК Наталія Корчак отримала премію в розмірі 200 тис. грн. Вона пояснила в Раді, що отримала ці гроші за виконану роботу, до того ж лише один раз.

Як повідомлялося, Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік.