  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Користувачів, які ігнорують заборону «ВКонтакте», зараз карати не будуть - РНБО

    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров
    Керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров

    В Раді безпеки зазначили, що сподіваються поступово зменшити кількість користувачів російських соцмереж

    Користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими  соцмережами.

    Про це в ефірі каналу 1+1 повідомив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.

    «Навіть якщо якийсь користувач, а зараз вже багато з'явилося рецептів - VPN, «тори», будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть жодним чином каратися», - сказав він.

    «Ми таким чином зменшимо аудиторію (російських соцмереж)», - пояснив Петров.

    Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    Читайте матеріал «Главкома» Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

    Також читайте статтю «Главкома» Забанив сам президент. Хто і за що потрапив під нові санкції

    Читайте також
    РНБО санкції Яндекс Вконтакте Одноклассники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ