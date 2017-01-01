Користувачів, які ігнорують заборону «ВКонтакте», зараз карати не будуть - РНБО

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Керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров

В Раді безпеки зазначили, що сподіваються поступово зменшити кількість користувачів російських соцмереж

Користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими соцмережами.

Про це в ефірі каналу 1+1 повідомив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.

«Навіть якщо якийсь користувач, а зараз вже багато з'явилося рецептів - VPN, «тори», будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть жодним чином каратися», - сказав він.

«Ми таким чином зменшимо аудиторію (російських соцмереж)», - пояснив Петров.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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