Король Нідерландів зізнався, що таємно працює пілотом пасажирського літака (фото)

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Король Нідерландів Віллем-Олександр

Король розповів, що збирається продовжити керувати літаком, а влітку пройде курси керуванням великим лайнером

Король Нідерландів Віллем-Олександр зізнався, що й після вступу на престол регулярно керував літаком пасажирських авіаліній, залишаючись при цьому інкогніто. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Монарх літав в якості другого пілота на рейсах KLM, а пасажири іноді впізнавали його голос. Про те, що у Віллем-Олександр пілотує літаки, було відомо до його сходження на трон в 2013 році. Він сідав за штурвал відносно невеликого середньомагістрального Fokker 70 в якості «гостьового пілота», щоб зберегти ліцензію льотчика. Однак досі не було відомо, що і після коронації Віллем-Олександр двічі на місяць інкогніто працював другим пілотом на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM. Її пасажирами, як правило, стають ділові люди, які направляються в Британію, Німеччину, Норвегію та інші країни Європи.

В інтерв'ю газеті De Telegraaf король розповів, що збирається продовжити керувати літаком, а влітку пройде курси керуванням великим літаком Boeing 737s, на які авіакомпанія замінила Fokker в цьому році.

«Було б приємно коли-небудь почати літати до нових пунктів призначення, з великим числом пасажирів, на довші відстані. Насправді я саме тому вчуся пілотувати 737», - пояснив монарх.

Сідаючи за штурвал, король не називав свого імені, звертаючись до пасажирів по гучномовному зв'язку, так як другий пілот не зобов'язаний представлятися. Крім того, його важко було дізнатися у формі і кашкеті KLM, розповів Віллем-Олександр в інтерв'ю.

«Перевага в тому, що я завжди можу тепло привітати пасажирів від імені капітана і команди. І мені не доводиться називати своє ім'я», - сказав він.

І все-таки, за його словами, деякі пасажири розуміли, хто знаходиться в кабіні пілота. Король Віллем-Олександр вступив на трон після того, як його мати, королева Беатрікс в 2013 році відреклася від престолу. У квітні цього року королеві Нідерландів виповнилося 50 років.