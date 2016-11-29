Королева Єлизавета II вперше після хвороби з'явилася на публіці

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Королева Великобританії Єлизавета II

Королева відвідала службу в церкві

Королева Великобританії Єлизавета II вперше у цьому році з'явилася на публіці після того, як вона пропустила кілька святкових церковних богослужінь, посилаючись на сильну застуду. Про це повідомляє Російська Служба BBC.

Єлизавета II з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени, що знаходиться на території королівського маєтку Сандрингем в графстві Норфолк.

Раніше в британських ЗМІ висловлювалися побоювання з приводу здоров'я 90-річного монарха після того, як вона - всупереч заведеному правилу - пропустила різдвяне богослужіння 25 грудня, а потім і святкову новорічну літургію. Таблоїд Daily Mail повідомляв тоді, що в королеви «частий сухий кашель».

Букінгемський палац з приводу її відсутності на святковій літургії 1 січня заявив, що королева відновлює сили після важкої застуди.