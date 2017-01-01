«Корреспондент.net» видалив з сайту «блог Януковича»

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Шеф-редактор сайту повідомив, що редакція не отримала підтвердження особи автора «блога Януковича»

Сьогодні стало відомо, що «блог Януковича» видалили з сайту «Корреспондент.net» – усі п'ять розміщених у цьому блозі статей недоступні.

Як повідомив шеф-редактор сайту Максим Мінін, це було зроблено тому, що «власник блогу так і не надав підтверджень автентичності блогу». Мінін також повідомив, що на сайті Корреспондент.net будь-яка людина може завести блог, і вони не премодеруються. Проте від людей, які пишуть під відомими іменами, потрібне підтвердження особи, «щоб не було чорного піару», як уточнив Мінін. У такому разі від автора блога потрібен скан паспорту, інших документів або «особисте спілкування з блогером чи його представниками». В даному випадку, повідомляє Мінін, процедура підтвердження особи блогера затягнулася – «через свята», як повідомив шеф-редактор.

Нагадаємо, що перша стаття від імені Януковича з'явилася на сайті 29 грудня. Таким чином, п'ять статей від імені колишнього президента були доступними читачам сайту протягом двох тижнів, до 10 січня.

Водночас на сайті є блог Миколи Азарова, який веде його дуже активно: тільки за вчоршній день у ньому три нових записи. Шеф-редактор сайту повідомив, що особистість Азарова було підтверджено.

Цікаво, що за добу до появи «блогу» на сайті «Корреспондента» з'явилася сторінка у Facebook під ім'ям Януковича, на якій опубліковано всі ті самі тексти, що й на сайті.

Джерело: Детектор медіа