Косметичний лосьйон «Боярышник» вбив вже 74 росіян

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В Іркутській області РФ через масове отруєння настоянкою глоду введено надзвичайний стан

Кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську зросло до 74 осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров'я регіону.

«Ми маємо дані про 74 померлих від отруєння в період з 17 грудня загальна кількість постраждалих - 122 людини. У лікарнях залишається 31 житель Іркутська», - сказали у відомстві. Раніше повідомлялося , що смертельно отруїлися 72 особи.

Крім того, за даними міністерства, за минулу добу було зафіксовано перший випадок отруєння метиловим спиртом у другому за величиною місті регіону - Братську. Там госпіталізована одна людина, її стан поки не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Іркутській області з 17 по 21 грудня десятки жителів отруїлися сурогатними спиртовмісними рідинами, у тому числі парфумерним концентратом «Боярышник». У регіоні введено режим надзвичайного стану, заборонено продаж нехарчової спиртовмісної продукції. Заборона діятиме до закінчення перевірок торгових точок на предмет наявності в продажу засобу «Боярышник» і аналогічних продуктів. За фактом НП порушено кримінальну справу, розслідування передано до центрального апарату СК РФ.

Нагадаємо, МЗС Росії приплело українських дипломатів у скандал зі смертоносним «Бояришніком».