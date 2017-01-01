Космічна ракета з українським двигуном вивела на орбіту супутник

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Один із супутників на орбіті Землі

Двигун до ракету виготовили у «Південному машинобудівному заводі ім. О. М. Макарова»

Один із ключових космічних апаратів у європейській програмі спостереження за Землею Earth observation (EO), супутник Sentinel-2B, запустили на орбіту.

Його виводила на орбіту ракета-носій легкого класу Vega. Маршовий двигун 4-го ступеня ракети розробили в українському державному підприємстві «Конструкторське бюро «Південне». Виготовили двигун у «Південному машинобудівному заводі ім. О. М. Макарова».

Супутник Sentinel-2B робитиме знімки Землі. Пуск відбувся з космодрому Куру у Французькій Гвіані, інформує BBC.

Пуск став дев’ятим у рамках програми Vega та першим у 2017 році.

Разом з аналогічним апаратом Sentinel-2A європейський супутник робитиме знімки материків, островів і прибережних районів.

Програма Copernicus, в рамках якої були запущені апарати Sentinel, фінансується за рахунок бюджету Євросоюзу і Європейського космічного агентства (ESA). Дані, що отримуються завдяки супутникам, будуть доступні безкоштовно. Їх планується використовувати в лісовій промисловості і сільському господарстві, у тому числі для оцінки стану рослин і грунту.

Нагадаємо, що вчені NASA виявили сім «землеподібних» планет за межами Сонячної системи.