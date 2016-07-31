Країнам-членам ЄС заборонили вести сепаратні переговори про Brexit

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ЄС буде працювати над торговельною угодою з Великобританією, уклавши її тільки після того, як Лондон завершить вихід із Союзу

Спеціальний саміт Європейського союзу ухвалив, що переговори про вихід Великобританії з ЄС будуть проходити «в умовах прозорості», а також виключив проведення сепаратних переговорів з країнами-членами ЄС з Лондоном. Про це йдеться у прийнятій в суботу, 29 квітня, на саміті ЄС рекомендації Ради Європи для переговорів з Brexit.

«Союз буде підходити до переговорів з єдиними позиціями і буде взаємодіяти зі Сполученим Королівством виключно по каналах, викладених у цих керівних принципах і в директивах переговорів. Щоб не підривати позиції Союзу, не буде ніяких окремих переговорів між окремими державами-членами та Сполученим Королівством з питань, що стосуються виведення Сполученого Королівства з Союзу», - йдеться в документі.

Також, згідно з документом, ЄС готовий почати працювати над торговельною угодою з Великобританією, уклавши її тільки після того, як країна завершить вихід із Союзу.

«Ґрунтуючись на інтересах Союзу, Європейська рада готова почати роботу з досягнення угоди щодо торгівлі, яка буде прийнята після того, як Сполучене Королівство перестане бути державою-членом ЄС», - зазначено в документі.

Також повідомляється, що особливим акцентом документа став захист прав громадян, на чиї життя вплинув вихід Британії з складу ЄС.

«Узгодження взаємних гарантій, щоб захистити статус і права громадян ЄС і Великобританії, на підставі норм Євросоюзу, діючих на момент виходу Сполученого Королівства з ЄС, стане першочерговим завданням для переговорів. Такі гарантії повинні бути ефективними, такими, що підлягають виконанню, недискримінаційними і всеосяжними, включаючи право на отримання постійного місця проживання після безперервного п'ятирічного правового проживання», - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні відбувся саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Лідери 27 країн-членів Європейського союзу одноголосно прийняли керівні принципи, якими Європейський союз буде керуватися на переговорах щодо Brexit.

Джерело: 112 Україна