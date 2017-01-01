Країни ГУАМ домовилися про створення Зони вільної торгівлі

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Країни-члени ГУАМ

Зона вільної торгівлі в рамках ГУАМ може бути запроваджена вже у 2017 року

Уряди Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова у рамках саміту Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ, що проходить вперше на рівні глав урядів у Києві за ініціативи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, підписали протокол про затвердження порядку створення та діяльності робочого органу, що координує дії договірних сторін угоди про створення Зони вільної торгівлі між державами-учасниками ГУАМ від 20 липня 2002 року, та протокол між митними адміністраціями держав–членів ГУАМ про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ. Про це повідомляє прес-служба українського уряду.

Підписання документів відбулося у присутності прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, прем’єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем’єр-міністра Республіки Молдова Павла Філіпа та віце-прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмета Дурсун огли Абасова.

«Важливо, що ми сьогодні підписали низку документів, які дозволять нам вже у 2017 році повноцінно запровадити зону вільної торгівлі у рамках наших держав. Це сприятливо позначиться на розвитку наших національних економік, поглибить наше співробітництво», - підкреслив Гройсман.

«Ці документи - сміливий крок щодо покращення нашого економічного співробітництва», - наголосив він.

Гройсман також зазначив, що протокол між митними адміністраціями держав–членів ГУАМ про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ, дозволить спростити митні процедури для забезпечення високої якості запровадження зони вільної торгівлі між державами.

«Цей протокол, я вважаю, буде хорошим кроком, коли ми у співробітниці будемо визнавати усі митні процедури наших країн. Це покращить, прискорить процес нашого співробітництва», - наголосив прем’єр-міністр України.