Країни Заходу можуть продати Україні військові кораблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

http://it.ibtimes.com/

Ті кораблі, які за віком цілком влаштують Україну, можуть передати за певними схемами оплати

На Заході зараз розглядають питання щодо продажу Україні військових кораблів, які виводяться з активного складу.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в ефірі «5 каналу».

Він пояснив, що ті кораблі, які за віком цілком влаштують Україну, можуть передати за певними схемами оплати, і це б вирішило питання комплектації українського флоту бойовими одиницями.

«Одна група офіцерів ВМС повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, повернулися з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне», – зазначив Воронченко.

Він також додав, що Україна як транзитна держава повинна забезпечити мирне плавання всіх кораблів по Чорному морю, і зараз обговорюється питання про придбання зокрема мінно-трального комплексу.

«Було розглянуто декілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який у нас, є ми будемо здатні придбати собі мінно-тральний комплекс. Теж саме опрацьовується з придбання кораблів прибережної зони», – сказав командувач.