Кравчук прокоментував успіхи нинішнього президента Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми часто зустрічаємося з Порошенком з питань життя України, зазначив Кравчук

В ефірі програми Наталії Влащенко «Люди. Hard Talk» на телеканалі «112 Україна» перший президент України Леонід Кравчук назвав основні досягнення Петра Порошенка на посаді президента.

«Якщо ви мене запитали, що вже зроблено Порошенком реально в житті, то я сказав би, що небагато. Але багато зроблено у вирішенні корінного питання українського життя «Куди ми йдемо?». Ми йдемо в Європу, ми обрали європейський курс. Це визнала Європа, це визнав світ. Можна говорити про те, чи швидко, правильно йдемо, по одній дорозі чи хитаємось, але за всю історію незалежності Україна обрала європейський курс, визначила це в рішеннях Верховної Ради, в рішеннях президента і в практичних. Я вважаю це найбільшою заслугою нинішньої влади», — сказав Кравчук.

«Визначено шляхи розвитку українського війська. Коли ця влада прийшла, то у нас не було армї, а зараз наше військо дає відповідь терористам і не тільки», — назвав ще одне досягнення Порошенка Кравчук.

«Документально визначили антикорупційну систему. Вона не працює, не дає результатів, але раніше її взагалі не було. Визначили шляхи підходу до судової реформи, яка є однією з найбільш болючих проблем в Україні», — додав перший президент.