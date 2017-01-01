Кравчук розповів, в якому випадку допомога ЄС Україні буде більш суттєвою

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Захід хоче бачити від України прогрес у здійсненні реформ, зазначив Кравчук

Захід хоче бачити від України прогрес у здійсненні реформ. Тільки в такому випадку допомога Україні буде більш суттєвою .Про це в ефірі програми Наталії Влащенко «Люди. Hard Talk» сказав перший президент України Леонід Кравчук.

«Якби ми здобули незалежність, провели реформи, виробила такі політичні лінії, які принесли їй демократії, свободи і т.д., а тоді кажемо: в нас нема достатньо ресурсів, щоб зробити ще щось. Ми хочемо бути в Європі, жити за європейськими цінностями — допоможіть нам. А ми нічого такого не зробили. Загрузли в корупції, великих успіхів в реформах немає, а тими, які є, пишатись не варто», — констатував Кравчук.

«Тому оце «Дайте нам» на Заході не сприймається. Нещодавно на одній конференції я відчув, як світ дивиться на Україну. Вони бачать наші проблеми, бачать нашу біду від війни з Росією, вони все знають, але кажуть, що треба швдше і активніше проводити реформи», — підкреслив перший президент України.