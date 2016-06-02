Кравчук заявив, що Донбас не може мати в Конституції ніякого окремого статусу

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Кравчук впевнений, що Україні потрібний новий Основний закон

В ефірі програми «Люди. Hard Talk» перший президент України Леонід Кравчук прокоментував можливі зміни до Конституції України згідно підписаних Мінських угод

кравчук

«Донбас не може мати в Конституції ніякого окремого статусу. Те, що в Мінських угодах говориться про особливий статус — це була помилка. Не знаю, хто це дозволив, щоб нам диктували, яку конституцію приймати — це непорозуміння. І тепер нам про це будуть завжди нагадувати», — впевнений перший президент.

«Якщо взяти всі пункти Мінських угод, то всі їх, крім тих, що вимагають змін до Конституції, можна виконувати. Це не проблема. Ми кажемо просто, що не можна це робити, поки на Донбасі війна, поки там не відновлена українська влада, поки ми не контролюємо кордони. Але ми не можемо там провести вибори, навіть якщо б ми за це взялись. Ми зробили дурницю, коли вписали це в угоду, а вони зараз цією дурницею маніпулюють. Хай мені будь-хто з західних політиків скаже, як можна провести вибори під час війни. Там нема української влади, нема українських ЗМІ, а ми проводимо вибори. Таким чином, ми легімітизуємо ту владу, яка там є», — підкреслив Кравчук.

Політик впевнений, що Україні потрібний новий Основний закон.

«Нам потрібно прийняти Конституцію як єдине ціле, як національно визначений документ, як документ, який підтримує народ. Ця Конституція, яка латається, якісь розділи змінюються, щось залишається, щось ні — вже не має довіри. Треба створити Конституційну асамблею, можливо, обрати народом, якщо не може Верховна Рада, і прийняти нову Конституцію», — заявив Леонід Кравчук.