Креативний продюсер «Євробачення-2017» прокоментував інцидент з оголенням
- Сьогодні, 03:12
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Журналіст вибіг на сцену та показав сідниці під час виступу Джамали
Креативний директор Євробачення-2017, театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня відреагував на інцидент під час виступу переможниці «Євробачення-2016» Джамали, коли на сцені з’явився чоловік та оголив сідниці.
Він підтвердив, що це був скандально відомий журналіст Віталій Седюк.
«Віталій Седюк - це продукт критичного, нецікавого, епатажного, яке не вміє нічого створювати, а тільки провокує. Насправді це егоїзм», - заявив режисер.
Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани.
Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.
Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.