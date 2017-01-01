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    Креативний продюсер «Євробачення-2017» прокоментував інцидент з оголенням

    • Сьогодні, 03:12
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    Віталій Седюк вибіг на сцену та показав сідниці під час виступу Джамали
    Віталій Седюк вибіг на сцену та показав сідниці під час виступу Джамали

    Журналіст вибіг на сцену та показав сідниці під час виступу Джамали

    Креативний директор Євробачення-2017, театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня відреагував на інцидент під час виступу переможниці «Євробачення-2016» Джамали, коли на сцені з’явився чоловік та оголив сідниці.

    Він підтвердив, що це був скандально відомий журналіст Віталій Седюк.

    «Віталій Седюк - це продукт критичного, нецікавого, епатажного, яке не вміє нічого створювати, а тільки провокує. Насправді це егоїзм», - заявив режисер.

    Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани.

    Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал. 

    Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце. 

    Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

    Україна
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