Кредит МВФ погубить пенсіонерів – Рабінович



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп вважає, що будь-які дії влади мають бути економічно обґрунтованими

Доки країна втрачає мільярдні кошти через блокаду Донбасу, українські чиновники готові піти на будь-які умови МВФ. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Чому Україна на блокаді втрачає 2 мільярди, а за мільярд, який випрошує у МВФ під кабальні умови, готова спиляти ліс, продати землю і погубити пенсіонерів, обкладаючи пенсії податками? Чи не занадто широко гуляєте, хлопці?» – запитав Рабінович.

Крім того, парламентарій додав, що будь-які дії влади, на його думку, мають бути економічно обґрунтованими: «У такій ситуації, коли народ довели до стану, коли їсти нічого, немає грошей на тарифи, зараз будь-який закон, будь-який крок і будь-яку дію треба розглядати тільки з точки зору економіки. Не можна застосовувати в країні тариф «Роттердам плюс» при зарплаті «Гондурас мінус».

Що ж стосується безпосередньо торгової блокади ОРДЛО, Рабінович зазначив, що, на його думку, помилково в економічному плані прагнути перемогти за всяку ціну. «Багато хто говорить, що треба воювати «до переможного кінця». Але я не розумію, що таке воювати до переможного кінця свого народу, який не в змозі годувати сім'ї. Я не розумію, що таке воювати, коли в парламент заходять поліцейські в камуфляжах», – наголосив він.

У цьому контексті народний депутат згадав коментар міжнародного агентства The Associated Press, де ситуація з блокадою Донбасу і рішенням РНБО характеризується як «прогинання влади перед радикалами».