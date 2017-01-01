Кремль буде «глушити» українське «Євробачення» фільмами про Сталіна і війну та концертом з Кобзоном

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Федеральні канали під час трансляції концертів «Євробачення» з Києва перебитимуть увагу російської аудиторії перевіреним контентом

Російські федеральні телеканали, які відмовилися транслювати «Євробачення», доклали максимум зусиль, щоб відволікти увагу росіян від перегляду конкурсу в інтернеті, запланувавши трансляцію програм, які, на думку їхнього керівництва, мають привернути увагу широкої аудиторії.

Так, Перший канал під час півфіналу конкурсу 9 травня ввечері покаже великий Урочистий концерт до Дня Перемоги «Будем жить!». Варто зазначити, що сам концерт відбудеться 6 травня у Кремлі. У ньому візьмуть участь Йосип Кобзон, Олег Газманов, Лев Лещенко та інші російські виконавці, велика частина з яких відома своєю відверто антиукраїнською позицією.

Після цього канал пустить воєнний фільм «В бой идут одни старики». 11 травня – другий півфінал – телеканал показуватиме фільм «Власик. Тень Сталина». 13 травня, удень фіналу конкурсу, Перший канал зробить ставку на рейтингове ток-шоу «Сегодня вечером» з Андрієм Малаховим.

Телеканал «Россия 1» 9 травня ввечері транслюватиме серіал «Истребители. Последний бой» про пілотів винищувачів часів Другої світової, після якої наступні 15 хвилин ефіру присвятить «Святковому салюту, присвяченому Дню Перемогу». 11 травня телебоси зробили ставку на прем’єру серіалу «Между любовью и ненавистью 2». Фінал «Євробачення керівництво телеканалу спробує затьмарити прем’єрою мелодрами «Цвет спелой вишни».

Кадр з фільму «Цвет спелой вишни»

НТВ також присвятить вечір 9 травня фільмам про війну. Так, відволікати увагу від півфіналу пісенного конкурсу він буде фільмами «В августе 44-го…», після якого пустить в ефір ще одне кіно: «Сочинение ко Дню Победы». 11 травня чотири години поспіль канал радуватиме аудиторію пригодницьким бойовиком «Морские дьяволы. Смерч». 13 травня кремльТБ спробує перебити зацікавленість «Євробаченням» трансляцією російського дитячого пісенного конкурсу «Ты супер!». Без маніпулятивних технологій та ставки на жалість не обійшлося: у «Ты супер!» беруть участь вихованці дитячих будинків, шкіл-інтернатів та діти з прийомних та опікунських сімей.

Як відомо, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованом упівострові в 2015 році.