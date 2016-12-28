Кремль готовий «здати» Донбас – Тука

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Георгій Тука

Колишній глава Луганської обладміністрації прогнозує повернення Донбасу до середини 2018 року

Заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука вважає, що окуповані території Донбасу Україна поверне під свій контроль або цього року, або максимум до червня 2018 року. Про це він написав у колонці в журналі «Новое время».

«Наразі Росія готова віддати Донбас тільки на своїх умовах. Однак, упевнений, Україні вдасться перейняти ініціативу і реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій. Дуже сподіваюся, що це відбудеться вже наступного року, максимум – до середини 2018 року. Щоправда, критично важливо зберегти підтримку Європи та Сполучених Штатів», – написав він.

Водночас, як зазначив Тука, останнім часом спостерігається активізація популістських сил у Росії, які наголошують, що необхідно «відгородитися» від Донбасу. Крім того, Тука запевнив, що наразі багато факторів вказує на те, що Росія не бачить окуповані території Луганської та Донецької областей у своєму складі.

«Є маса фактів, що підтверджують готовність Кремля «здати» Донбас. Російська Федерація явно не бачить ці території у своєму складі. Один з найпростіших доказів виявляється при елементарному порівнянні діяльності російських окупантів у Криму і на Донбасі», – написав Тука.

Зокрема, йдеться про те, що на Донбасі процвітає мародерство та знищення підприємств.

«Вони фактично прирікають регіон на економічне вимирання. У Криму такого не спостерігається», – зауважив заступник міністра.

Водночас в окупованому Криму влада РФ, навпаки, змушує великі підприємства інвестувати в півострів. «Я оптиміст. Маю велику надію і хочу вірити в те, що у нас нарешті настане мир, що ми повернемо і Донбас, і Крим. При цьому, на мій погляд, потрібно сконцентруватися на таких аспектах: боротьба з внутрішнім популізмом, ефективна боротьба з корупцією, воєнне вирішення конфлікту. Причому саме в такій послідовності», – резюмував Тука.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Повідомляється, що на маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. Загалом було зафіксовано 38 обстрілів.