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    Кремль і далі грається з Самойловою: кліп артистці знімуть в окупованому Криму?

    • Сьогодні, 16:14
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    Юлія Самойлова
    Юлія Самойлова

    Відео для співачки пропонують зняти на площі Нахімова в окупованому Севастополі

    У Ліберально-демократичній партії Росії запропонували записати кліп з російською учасницею «Євробачення-2017» Юлією Самойлової на площі Нахімова в окупованому Севастополі. Таку заяву зробив голова комітету з фізичної культури, спорту і у справах молоді, депутат Держдуми (ЛДПР) Михайло Дегтярьов.

    Зокрема, депутат підтримав ідею Першого каналу відмовитися від ідеї заочної участі Самойлової в пісенному конкурсі.

    «Це не коректно. Ну які трансляції, які записи? Ми можемо тільки підтримати Перший канал, який відмовився передавати записи або сигнал без дозволу на в'їзд нашої Юлі Самойлової», - заявив він.

    Замість цього Дегтярьов запропонував співачці зняти кліп в окупованому Севастополі, на площі Нахімова.

    «Зі свого боку ми можемо запропонувати записати відеокліп Юлії Самойлової на тлі пам'ятника кораблям на площі Нахімова і послати в усі телерадіомовні компанії», - запропонував він.

    Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

    Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

    Джерело: ТАСС

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