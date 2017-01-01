Кремль наказав ватажкам «ЛДНР» активніше пропагувати ідеї «русского міра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко та Ігор Плотницький

Ватажки бойовиків повинні висвітлювати «Гуманітарну програму із возз'єднання народу Донбасу»

З адміністрації президента РФ надійшла вказівка керівництву «ДНР» і «ЛНР» організувати більш активне пропагандистське освітлення т.зв. «Гуманітарної програми із возз'єднання народу Донбасу». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Дана програма була підписана ватажками «ДНР/ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким 17 лютого ц.р. і спрямована на пропаганду ідей «русского міра» у вигляді декларації «допомоги мирному населенню, яке проживає в районах Донбасу, які тимчасово перебувають під контролем України».

«Програма включає надання низки послуг, в т. ч. у вигляді матеріальної та медичної допомоги. Ватажки «ЛДНР» активно поширюють інформацію про цю програму серед широкої громадськості, намагаючись залучити якомога більше уваги до неї, з цією метою оголошено про запуск «гарячої телефонної лінії». При цьому, інформаційні ресурси «ЛДНР» активно поширюють інформацію про нібито неймовірно великий інтерес до даної програми з боку жителів України, які бажають скористатися «допомогою», - повідомляє «ІС».