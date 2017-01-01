Кремль направив до Донецька пропагандисті знімати «патріотичний підйом» в «ДНР»

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Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов

Російські журналісти Кисельова повинні показати «ажіотаж і різке збільшення кількості бажаючих отримати «паспорт ДНР»

У Донецьку зафіксовано появу знімальних груп російського ТБ, які прибули з завданням пропагандистського висвітлення «патріотичного підйому» в середовищі місцевого населення «ДНР» після визнання Росією «документів» «ЛДНР». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, з Кремля керівництву «ДНР» надійшла вказівка всіляко сприяти роботі цих російських журналістів. «Так, для знімальної групи російського телеканалу ВГТРК (заступник гендиректора даного телеканалу - відомий пропагандист Д. Кисельов) організовано інтерв'ю з начальником «міграційної служби ДНР» В. Краснощоком, тема - виник ажіотаж і різке збільшення кількості бажаючих отримати «паспорт ДНР», - повідомляє «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

У своє чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав недоречними і неприйнятними будь-які міркування про можливість визнання Росією терористичних «ДНР» і «ЛНР».