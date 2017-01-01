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Кремль підвищив генерала-куратора бойовиків на Добнасі

Генерал-майор Євген Нікіфоров призначений командувачем 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Раніше він також керував другим армійським корпусом «народної міліції ЛНР»

Як повідомляють російські ЗМІ, генерал-майор Євген Нікіфоров напередодні був представлений командному складу 58-ї армії. Він змінив генерал-майора Сергій Кузовльова, який перебував на посаді головнокомандувача п'ять місяців.

До призначення на Північний Кавказ Нікіфоров очолював 20-у Гвардійську загальновійськову армію.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, з осені 2014-го до весни 2015 року російсько-окупаційні війська в Україні очолював командувач саме 58-ї загальновійськової армії Південного военокруга РФ. Тоді це посаду займав генерал-лейтенант Андрій Гурульов. Потім естафету перейняв начштабу Південного военокруга РФ генерал-полковник Андрій Сердюков.

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Варто зазначити, що за даними ГУР МО, саме згадуваними вище генерал-майор Сергій Кузовльов два роки тому (з осені 2014-го по зиму 2015-го) командував другим армійським корпусом «народної міліції ЛНР». Пізніше його змінив в ході ротації згадуваний вище Євген Нікіфоров, тодішній заступник командуючого 58-ї загальновійськової армії Південного военокруга РФ.