Кремль почав відловлювати «екстремістів»… у школах – La Croix

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Викладацький склад російських шкіл погрожує учням вилученням з сімей і оформленням у дитячі будинки за участь в опозиційних заходах

Арешти, загрози виключення, нескінченні прорежимні тиради – такі будні шкіл і ліцеїв у Росії, вражених раптовим проявом протестних настроїв у молодіжному середовищі, пише французька газета La Croix.

У статті йдеться, що у неділю, 30 квітня, 16-річний учень ліцею, який живе у Владикавказі, в Північній Осетії, залишив коментар із чотирьох слів у соціальній мережі vk.com: «Нормальна тема. Треба піти» під постом щодо мітингу, запланованого на 12 червня, який влаштовує Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального. «Цих чотирьох слів виявилося достатньо, щоб вкинути його в оруелівський кошмар», – пише видання.

«Просто в понеділок вранці двоє поліцейських з центру «Е» (департамент з протидії екстремізму МВС РФ) несподівано з'явилися до нього додому для «профілактичної бесіди». Вони спробували заволодіти смартфоном юнака, щоб відшукати інші сліди «екстремізму» і виявити його «спільників». Юнак, який записав розмову на свій смартфон, відмовився. Тоді поліцейські зажадали, щоб він пройшов за ними разом з матір'ю до відділення поліції», – зазначено у матеріалі.

«Десятки подібних випадків були описані в незалежних ЗМІ протягом місяця. В одну школу в Брянській області (на південному заході від Москви) поліцейські нагрянули просто посеред уроку 18 березня, щоб затримати учня, який щойно виклав у vk.com відео із закликом вийти на мітинг 26 травня. Директриса школи в оточенні кількох викладачів скликала учнів, щоб роз'яснити їм, що акція опозиціонера Навального – це «суцільна провокація». Один учень записав цей виступ і виклав його в соціальних мережах», – йдеться у статті.

Видання також зазначає, що в інших випадках викладацький склад діє на випередження. Заступник директора школи №15 міста Володимир 26 квітня погрожувала учням вилученням з сімей і оформленням до дитячих будинків за участь у місцевих опозиційних заходах, організованих Олексієм Навальним. Учні зробили аудіозапис цієї тиради і передали її місцевому телеканалу «Зебра ТВ», передає французька газета.

Все почалося 23 лютого, коли Олексій Навальний і його команда поширили розслідування у формі відеофільму про таємну імперію прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Фільм мав грандіозний успіх. За місяць десятки тисяч росіян вийшли на вулиці на заклик опозиціонера, щоб висловити протест проти корупції прем'єра. Російська влада не тільки не очікувала подібної мобілізації, а й перш за все відкрила для себе, що йдеться головним чином про неповнолітніх, школярів, учнів ліцеїв і студентів. Про тих, кого називають «поколінням Путіна», йдеться в статті.

«Це молоді люди, віком від 15 до 25 років, які виросли перед екраном телевізора, де щовечора можна почути вихваляння на адресу лідера країни. Соціологи вважали їх аполітичними або затятими шанувальниками гри м'язами Путіна, який «змушує поважати Росію у всьому світі». Однак після історій з лібералами, кавказцями, гомосексуалами і українцями молодь перетворилася на нового внутрішнього ворога», – коментує видання.