Кремль поглинає Білий дім: Time опублікував оригінальну обкладинку журналу

Обкладинка журналу супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США

Американський журнал Time опублікував фотографію майбутнього номера, на обкладинці якої зображено поглинання Білого Дому головним символом Кремля - храмом Василя Блаженного.

Обкладинка супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США за допомогою інтернет-простору.

Сам номер вийде 29 травня.

У публікації також зазначається, що Кремль може досягти того, чого не вдалося СРСР під час холодної війни - маніпулювати громадською думкою американців і таким чином впливати на політичні процеси в США.

Нагадаємо, відомий сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції. На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога були зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km