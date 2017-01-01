Кремль поглинає Білий дім: Time опублікував оригінальну обкладинку журналу
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Обкладинка журналу супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США
Американський журнал Time опублікував фотографію майбутнього номера, на обкладинці якої зображено поглинання Білого Дому головним символом Кремля - храмом Василя Блаженного.
Обкладинка супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США за допомогою інтернет-простору.
Сам номер вийде 29 травня.
У публікації також зазначається, що Кремль може досягти того, чого не вдалося СРСР під час холодної війни - маніпулювати громадською думкою американців і таким чином впливати на політичні процеси в США.
Нагадаємо, відомий сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції. На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога були зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.
TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km— TIME (@TIME) 18 мая 2017 г.