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    Кремль поглинає Білий дім: Time опублікував оригінальну обкладинку журналу

    • Сьогодні, 04:26
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    Обкладинка журналу Time
    Обкладинка журналу Time

    Обкладинка журналу супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США

    Американський журнал Time опублікував фотографію майбутнього номера, на обкладинці якої зображено поглинання Білого Дому головним символом Кремля - храмом Василя Блаженного.

    Обкладинка супроводжує статтю про вплив Росії на політичні процеси в США за допомогою інтернет-простору.

    Сам номер вийде 29 травня.

    У публікації також зазначається, що Кремль може досягти того, чого не вдалося СРСР під час холодної війни - маніпулювати громадською думкою американців і таким чином впливати на політичні процеси в США.

    Нагадаємо, відомий сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції. На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога були зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

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