Кремль робить все, щоб про Нємцова забули, - російський опозиціонер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Нємцов

Нємцов став для багатьох росіян символом більш демократичною Росії, - Кара-Мурза-молодший

Схоже, пріоритетне завдання російського уряду - спробувати стерти пам'ять про Бориса Нємцова», - пише в своїй статті в The Washington Post російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший, віце-голова руху «Відкрита Росія», голова «Фонду Бориса Нємцова за свободу». Він згадує, що муніципальні службовці «розоряють саморобний меморіал на мості, де він був убитий». Влада неодноразово відкидали прохання встановити в Москві меморіальну дошку.

Тим часом американський сенатор-республіканець Марко Рубіо вніс проект постанови, згідно з яким відрізок Вісконсін-авеню перед російським посольством у Вашингтоні отримає назву Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова), а саме посольство - поштову адресу: 1 Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова, будинок 1). «Поява площі Бориса Нємцова буде перманентно нагадувати путінському режиму і російському народу, що голоси цих дисидентів, як і раніше, живі, і що захисників свободи не змусиш замовкнути», - заявив Рубіо.

Кара-Мурза нагадує: 28 вересня 1994 року, на вечері в російському посольстві у Вашингтоні, президент Єльцин представив Нємцова (в той час губернатора Нижегородської області) президенту Клінтону. Кара-Мурза повідомляє: він нещодавно зустрічався з Строубом Телботтом, який в 1994 році був заступником держсекретаря США. «Він пригадав слова, які Єльцин сказав Клінтону про Нємцова: «Дозвольте мені познайомити вас з цим хлопцем, зверніть на нього увагу. Цей молодий чоловік такий же хороший, як і я, і такий же великий, як і я, і він стане президентом Росі», - пише Кара-Мурза.

Нємцов став для багатьох росіян символом більш демократичною Росії, зазначає російський опозиціонер.

Як раніше повідомлялось, стало відомо, чим російські спецслужби отруїли інформатора у справі Магнітського.