Кремль шантажує Лукашенка: Росія обмежила поставки сировини до Білорусі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін

Москва вирішила скоротити поставки нафти Білорусі, поки Мінськ не розрахується за газ

Через відсутність рішення щодо газової суперечки Росія вирішила скоротити поставки нафти до Білорусі, повідомляє російська газета «Коммерсант» з посиланням на інформовані джерела.

Спочатку за графіком Москва повинна була поставляти Мінську 4,5 млн т нафти в квартал. Міністерство енергетики Росії в кінці грудня передало білоруській стороні новий варіант графіка, який передбачає поставку тільки 4 млн тонн в квартал, кажуть співрозмовники видання.

Скорочення поставок нафти з боку Росії, яким немає альтернативи, вкрай невигідні для Білорусії. Це загрожує втратами від простою заводів і зниження переробки, пояснив виданню В'ячеслав Міщенко з Argus Media. За його оцінкою, невдовзі буде прийнято політичне рішення. Росія, швидше за все, доб’ється виплати боргу з деякою знижкою або іншою схемою, наприклад, через отримання активів.

Білорусія домагається зниження ціни на російський газ і з січня 2016 року платить менше, прийнявши це рішення в односторонньому порядку. Москва вважає недоплату боргом, який до кінця листопада 2016 року становив близько $425 млн. Москва пов'язала газове питання з поставками нафти.