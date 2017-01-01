Кремль тримає українських заручників як козир – Геращенко

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Україна іде на все для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників

Росія поки що не збирається йти з Донбасу і не хоче говорити про відновлення 400 кілометрів українсько-російського кордону на сході.

Про це увечері в четвер на брифінгу в Краматорську заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка є представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

«Україна іде на все для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників... Очевидно, що інша сторона не готова поки до компромісів, не готова до милосердя, не готова до жесту доброї волі, тому що не має вказівки з Москви. А Москва тримає наших заручників, як козир. А чому вона це робить? Та не збирається Москва поки іти з Донбасу, не збирається вона», - сказала Геращенко.

При цьому вона зазначила: «Коли в Мінську починається питання кордону, вони стають такі червоні, як моя папка, із штанів вискакують. А чому ми не можемо говорити про відновлення кордону україно-російського – 400 кілометрів? Коли починається питання виведення іноземних військ, а це російські війська, які там сьогодні - найманці більше 100 тисяч - ФСБшники і військові з перешитими шевронами тренують незаконні озброєні формування. Так саме ці люди починають розповідати, що «їх там немає». Виходити не збираються, виводити війська поки що не збираються, кордон віддавати не збираються». За словами Геращенко, Москва хоче «втюхати це все Україні» та провести там вибори, щоб просто узаконити персонажів, які там зараз незаконно представляють владу, але «очевидно, що цього не буде».