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    Кремль відмовляється приймати «Л/ДНР» до складу Росії

    • Сьогодні, 15:16
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    Дмитро Пєсков
    Дмитро Пєсков

    У Путіна нагадали, що Донбас сам «проситься» до РФ

    У Кремлі заявляють, що не розглядають сценарію щодо інтеграції «ДНР» і «ЛНР» до складу Російської Федерації.

    «Таких сценаріїв немає», - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Ви знаєте, що точаться різні дискусії. Ви знаєте настрій, який неодноразово озвучували представники Донбасу. Але ніяких писаних сценаріїв із цього приводу немає», - наголосив прес-секретар.

    Саме тому, за його словами, в Росії «уважно спостерігають за тим, як країна (Україна) свідомо відторгає від себе величезний регіон». «Це безпрецедентна ситуація, коли сама країна відторгає від себе регіони, свідомо підриває свою територіальну цілісність», - сказав Пєсков.

    Водночас, зазначив він, «це не означає, що мільйони людей мають існувати без будь-якої допомоги».

    Відповідаючи на запитання журналістів, чи не мають наміру в Москві відмовлятися від визнання паспортів самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», і чи не вважають, що настав час для цього, Пєсков сказав: Ні, не вважають. Цей захід дійсно вимушений, і Москва насамперед керувалася гуманітарними міркуваннями». Як зазначив прес-секретар глави держави, «те, як розвивається, на наш жаль, ситуація, демонструє правоту рішень, які ухвалювали в цьому руслі».

    Як повідомлялось, підконтрольний Кремлю ватажок терористів «ЛНР» Ігор Плотницкий заявив, що виступає за проведення на Донбасі «референдуму» про приєднання до Росії.

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