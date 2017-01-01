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    Кремль відреагував на інформацію про розмову Путіна і Порошенка

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    Володимир Путін і Петро Порошенко
    Володимир Путін і Петро Порошенко

    Офіційний речник президента РФ не підтвердив, але і не спростував повідомлення російських ЗМІ

    Речник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував інформацію про таємну розмову Петра Порошенка і Володимира Путіна.

    У коментарі російському інформагентству ТАСС путінський прес-секретар повідомив, що його начальник кожен день багато разів контактує з іноземними колегами, але не про всіх створюються повідомлення прес-служби.

    "Президент Росії в щоденному режимі здійснює найрізноманітніші контакти по міжнародній лінії, в тому числі з главами інших держав. Далеко не всі з них стають темою для відповідних повідомлень прес-служб, рівно як і в цілому заходи робочого графіка президента, що включає значно більшу кількість зустрічей, нарад, контактів", - сказав Пєсков.

    У п'ятницю російське видання «Комерсант» із посиланням на джерела повідомило, що в першій половині квітня Порошенко і Путін розмовляли по телефону і продовжують контакти, проте не афішують їх.

    Згідно з повідомленням «Комерсанта», телефонна розмова тривала близько 20 хвилин і відбулася за ініціативою української сторони.

    Проте Банкова спростувала цю інформацію. Єдина розмова між лідерами країн в квітні відбулася 18 квітня в «нормандському форматі», про що було повідомлено у спільному прес-релізі чотирьох прес-служб, заявили в офісі українського президента.

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