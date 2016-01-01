Кремль заперечує призначення Бабича послом в Туреччині

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Михайло Бабич

Пєсков заявив, що поки що ніяких рішень про призначення посла немає

Інформація про призначення послом Росії в Туреччині повпреда президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича не відповідає дійсності. Про це заявив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Поки ніяких рішень немає», - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про призначення Бабича.

На питання, чи є інформація, коли рішення про призначення посла буде прийнято, Пєсков відповів: «Ні».

Нагадаємо, раніше два джерела, близьких до Кремля, розповіли «Дождю», що новим послом Росії в Туреччині стане Бабич. Він займе місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов загинув 19 грудня під час нападу на відкритті виставки в Анкарі.

Нагадаємо також, що 28 липня цього року президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначено Сергія Торопова. 29 липня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення Бабича послом в Україні. Україна відмивила. 3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного. Вона зазначила, що саме українська сторона ініціювала зняття питання про затвердження Бабича послом.

Джерело: РИА НОВОСТИ