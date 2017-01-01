Кремлівська маріонетка Аксьонов подякував «Беркуту» за анексію Криму

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Співробітники «Беркута»

В окупованому Криму святкують 25-річчя з дня утворення «Беркута»

Призначений Кремлем так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов подякував співробітникам ОМОН «Беркут» за сприяння в анексії Росією Криму. Про це він заявив під час вітальної промові, приуроченої до 25-річчя з дня утворення «Беркута».

«Дата, яку ми сьогодні відзначаємо, важлива для всіх росіян. Під час подій, які призвели до «кримської весни», ви перебували в Києві, де з честю та гідністю виконували свій обов'язок. Найгірше – це те, що в той період ми втратили ваших співробітників. Вічна їм пам'ять!» – цитує Аксьонова прес-служба російського уряду Криму.

«Беркут» – колишні підрозділи міліції спеціального призначення при територіальних управліннях МВС України, розформовані після Революції гідності в 2014 році.

Їх звинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. Колишнім «беркутівцям» інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Всього вдалося ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 з них зараз у розшуку.

За даними Генпрокуратури, під час «Евромайдану» постраждали 2,5 тисяч чоловік, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту стали називати Небесної сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, взимку 2014 року при виконанні службових обов'язків у центрі Києва загинуло 17 силовиків.

Джерело: Крим.Реалії